RENCONTRE – DÉDICACE avec Le photographe JULIEN DANIELO Librairie Lenn ha Dilenn, 13 août 2021, Vannes.

RENCONTRE – DÉDICACE avec Le photographe JULIEN DANIELO

Librairie Lenn ha Dilenn, le vendredi 13 août à 15:00

### _**- CHRONIQUES DE BRETAGNE -**_ _**100 photos pour revivre l’Histoire de Bretagne -**_ (Ed. Blanc et Noir) 100 dates en 100 photos : voici le projet fou qu’a mené le photographe vannetais Julien Danielo. Du combat des Trente en 1351, à la grève des sardinières de 1926, en passant par les bombardements de Lorient pendant la Seconde Guerre mondiale… Avec plus de 400 figurants, soignant costumes et accessoires jusqu’au plus petit détail, il a reconstitué des scènes historiques, avec un résultat bluffant. Au fil des pages de ce livre, où chaque image est accompagnée d’un commentaire historique, c’est toute l’histoire de Bretagne qui s’anime sous vos yeux ! • Un point-de-vue tout à fait nouveau et original sur l’histoire de Bretagne • Une approche facile et ludique de l’histoire • Une belle mise en page mettant en valeur des photos exceptionnelles • Un souci d’authenticité et une véritable rigueur scientifique _Julien Danielo est un auteur-photographe vannetais, passionné d’Histoire et de Bretagne. Titulaire d’un doctorat en histoire de l’art, il arpente depuis près de quatre ans la région pour créer et photographier des reconstitutions de scènes historiques._

entrée libre

pour le livre CHRONIQUES DE BRETAGNE : 100 photos pour revivre l’Histoire de Bretagne

Librairie Lenn ha Dilenn 8 rue des chanoines, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-13T15:00:00 2021-08-13T18:00:00