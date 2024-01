Rencontre – dédicace avec l’autrice Beata Umubyeyi-Mairesse Bibliothèque Benoîte Groult Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb

A l’occasion de la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, l’autrice Beata Umubyeyi-Mairesse s’entretiendra avec Sophie Lombard à la bibliothèque Benoîte Groult.

Beata Umubyeyi Mairesse échappe le 18 juin 1994 au génocide qui a emporté 800 000 Tutsis. Elle rejoint un convoi humanitaire suisse qui lui permet d’être évacuée et d’échapper aux massacres. 30 ans plus tard, elle recherche celles et ceux qui avaient quitté le Rwanda avec elle. Un récit en forme d’enquête pour retrouver les traces de son histoire et construire un regard autonome sur un passé trop souvent capturé par des visions occidentales.

La librairie d’Odessa en assurera la vente à la suite de la rencontre.

A noter que Mme Umubyeyi-Mairesse participera à un colloque au Collège de France, le 24 avril et au Musée du Quai Branly, le 25 en matinée.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/rencontre-avec-beata-umubyeyi-mairesse

Céline Nieszawer et les éditions Flammarion