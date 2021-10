Bellicourt Bellicourt Aisne, Bellicourt Rencontre dédicace avec l’auteur Sébastien Julian Bellicourt Bellicourt Catégories d’évènement: Aisne

L'auteur Sébastien Julian sera à l'Office de Tourisme du Vermandois pour une séance de dédicace pour son nouvel ouvrage "Les chroniques de Midgard, Yggdrasil l'Arbre monde". Renseignements : 03 23 09 37 28

