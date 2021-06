Béziers Béziers Béziers, Hérault RENCONTRE/DEDICACE AVEC L’AUTEUR NICOLAS ROBIN Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

RENCONTRE/DEDICACE AVEC L’AUTEUR NICOLAS ROBIN Béziers, 19 juin 2021-19 juin 2021, Béziers. RENCONTRE/DEDICACE AVEC L’AUTEUR NICOLAS ROBIN 2021-06-19 16:00:00 16:00:00 – 2021-06-19

Béziers Hérault À l’occasion de son dernier roman « La Claque » paru aux éditions Anne Carrière, la Librairie Clareton des Sources est heureuse d’accueillir l’auteur Nicolas Robin pour une séance de dédicace.

Entrée libre. À l’occasion de son dernier roman « La Claque » paru aux éditions Anne Carrière, la Librairie Clareton des Sources est heureuse d’accueillir l’auteur Nicolas Robin pour une séance de dédicace.

Entrée libre. +33 4 67 28 46 62 À l’occasion de son dernier roman « La Claque » paru aux éditions Anne Carrière, la Librairie Clareton des Sources est heureuse d’accueillir l’auteur Nicolas Robin pour une séance de dédicace.

Entrée libre. À l’occasion de son dernier roman « La Claque » paru aux éditions Anne Carrière, la Librairie Clareton des Sources est heureuse d’accueillir l’auteur Nicolas Robin pour une séance de dédicace.

Entrée libre. Librairie des Sources

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.34411#3.21552