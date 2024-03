Rencontre dédicace avec la famille Kretz « Bienvenue à l’agence » Place du Marché Deauville, samedi 30 mars 2024.

Rencontre dédicace avec la famille Kretz « Bienvenue à l’agence » Place du Marché Deauville Calvados

Paru aux éditions Fayard, le livre retrace l’épopée de la famille Kretz, famille d’entrepreneurs, découverte par l’émission « L’Agence, l’immobilier de luxe en famille ». Les différents chapitres mettent l’accent sur l’unité familiale, l’entrepreneuriat et la fabrication de leur empire immobilier, grâce aux divers témoignages et confidences.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 11:00:00

fin : 2024-03-30 13:00:00

Place du Marché Librairie du Marché

Deauville 14800 Calvados Normandie

