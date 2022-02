Rencontre dédicace avec Julien Danielo Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Dans _**Chroniques de Bretagne : 1000 photos pour revivre l’histoire de la Bretagne**_, le photographe et historien d’art Julien Danielo met en scène des reconstitutions historiques qui retracent des événements clés de l’histoire bretonne. Après un travail de 4 ans avec plus de 400 figurants en costumes d’époque, le résultat est saisissant et passionnant. La dédicace suivra la rencontre, en partenariat avec la librairie Des gourmandises sur l’étagère. Dans le cadre de la manifestation « Le mois du livre en Bretagne ».

Gratuit – Réservation conseillée

