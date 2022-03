Rencontre dédicace avec Julie Wolkenstein Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Rencontre dédicace avec Julie Wolkenstein Saint-Pair-sur-Mer, 23 avril 2022, Saint-Pair-sur-Mer. Rencontre dédicace avec Julie Wolkenstein Saint-Pair-sur-Mer

2022-04-23 – 2022-04-23

Saint-Pair-sur-Mer Manche A l’occasion des 20 ans de la Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer, la Bibliothèque Départementale de la Manche vous propose une rencontre avec Julie Wolkenstein, lauréate du prix littéraire du Cotentin 2020 pour son livre “Et toujours en été”. Ce roman se déroule dans sa maison de Saint-Pair-sur-Mer et prend la forme originale d’un escape game.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. Ouvert à tous, gratuit, inscriptions souhaitées A l’occasion des 20 ans de la Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer, la Bibliothèque Départementale de la Manche vous propose une rencontre avec Julie Wolkenstein, lauréate du prix littéraire du Cotentin 2020 pour son livre “Et toujours en été”. Ce… justine.sauvage@saintpairsurmer.fr +33 2 33 90 41 22 http://mediatheques.granville-terre-mer.fr/ A l’occasion des 20 ans de la Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer, la Bibliothèque Départementale de la Manche vous propose une rencontre avec Julie Wolkenstein, lauréate du prix littéraire du Cotentin 2020 pour son livre “Et toujours en été”. Ce roman se déroule dans sa maison de Saint-Pair-sur-Mer et prend la forme originale d’un escape game.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. Ouvert à tous, gratuit, inscriptions souhaitées Saint-Pair-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pair-sur-Mer Autres Lieu Saint-Pair-sur-Mer Adresse Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville Saint-Pair-sur-Mer Departement Manche

Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pair-sur-mer/

Rencontre dédicace avec Julie Wolkenstein Saint-Pair-sur-Mer 2022-04-23 was last modified: by Rencontre dédicace avec Julie Wolkenstein Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 23 avril 2022 manche Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer Manche