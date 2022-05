Rencontre-dédicace avec Julia Mattera, 28 mai 2022, .

Rencontre-dédicace avec Julia Mattera

2022-05-28 09:30:00 – 2022-05-28 12:30:00

La Librairie-café Mille Feuilles a le plaisir de recevoir Julia Mattera à l’occasion de la sortie de son nouveau roman “Le syndrome de la brasse coulée”- Éditions Flammarion.

Alsacienne, Julia Mattera est passionnée d’écriture et de transmission. Elle a passé une licence de Lettres Modernes et une licence professionnelle des Métiers du Livre à l’Université de Haute-Alsace. Elle a été libraire pendant quelques années.

Après « Le Fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles », elle rend encore une fois hommage à sa région dans ce nouveau roman émouvant sur la famille et l’amitié.

Ancien champion de natation, Oscar pensait agir pour le bonheur des siens. Toute son énergie était tournée vers sa réussite afin de les mettre à l’abri du besoin. Mais lorsque sa femme le quitte, lasse de ses absences, il se laisse sombrer, s’éloignant de son fils, de sa famille et de ses racines. C’était compter sans la détermination de sa mère, qui décide d’élaborer un stratagème pour le faire revenir dans sa région natale et, surtout, le sortir de sa coquille et de son train-train quotidien. Qui aurait pu prévoir qu’en devenant professeur d’aquagym dans une maison de retraite Oscar apprendrait à être heureux ?

