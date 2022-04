Rencontre – dédicace avec Joëlle Danies Maison un air de thé Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre – dédicace avec Joëlle Danies

Maison un air de thé, le vendredi 29 avril à 17:00

Signature – dédicace avec Joëlle Danies ————————————— Epicurienne bordelaise, Joëlle Danies nous fait l’honneur de venir présenter son ouvrage chez nous ! Ce livre co-signé avec Lydia Gautier et publié aux éditions de l’Epure nous invite à déguster et cuisiner nos feuilles de thé après les avoir infusées ! De belles idées gourmandes à tester dans une démarche zéro déchet.

Entrée libre

Maison un air de thé 33 rue Buhan 33000 bordeaux Bordeaux

2022-04-29T17:00:00 2022-04-29T20:00:00

