Rencontre-dédicace avec Jacques-Yves Bellay Cancale, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Cancale.

Rencontre-dédicace avec Jacques-Yves Bellay 2021-07-22 – 2021-07-22 Placette Plessis-Bertrand Bibliothèque municipale

Cancale Ille-et-Vilaine

Jacques-Yves Bellay : “Le lac de Côme ou la symphonie des ombres”

À l’occasion de la sortie de son 6ème roman, le colombanais nous fait l’amitié de sa présence et invite ses lecteurs pour une rencontre et des échanges toujours enrichissants, tant son expérience et sa culture sont vastes.

Après l’Irlande et Saint-Malo, il nous emmène cette fois sur les bords du lac de Côme, à la rencontre d’un ancien violoncelliste qui se retrouve soudainement confronté à son passé : un amour disparu, des énigmes familiales, des vérités se révèlent au grand jour, d’autres semblent étouffées.

Ce roman est aussi celui d’une jeune femme de son temps, Sarah, révoltée par l’injustice, militante féministe, prête à tous les combats. Du lac de Côme à Rennes en passant par New-York, Sarah qui fuit ses origines rennaises pour tenter de se reconstruire, découvre que les ombres du passé ne s’effacent pas…

+33 2 99 89 90 82

dernière mise à jour : 2021-07-18 par