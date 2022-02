Rencontre dédicace avec Isabelle Vary Altkirch, 19 février 2022, Altkirch.

Rencontre dédicace avec Isabelle Vary Altkirch

2022-02-19 10:00:00 – 2022-02-19 12:30:00

Altkirch Haut-Rhin

pour son ouvrage « Puzzle »

Isabelle Vary, dentiste de 43 ans, est passionnée par l’art dramatique au point d’être comédienne à ses heures perdues.Férue d’écriture et de criminologie, elle porte un intérêt particulier au côté sombre et torturé de la nature humaine.

« Puzzle »

Editions Maïa

Sarah la journaliste et Hugo le lieutenant de la police judiciaire le traquent, lui le tueur d’étoiles, le voyageur du temps qui n’agit que pour éviter de souffrir.

C’est elle la cause de tout, ou alors est-ce leurs blessures d’enfance à tous les quatre ?

Il va falloir rassembler les différentes pièces du puzzle et se plonger dans le passé pour parvenir à résoudre l’enquête et à répondre à toutes leurs questions.

+33 3 89 40 90 97

