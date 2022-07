Rencontre dédicace avec Hugo Verlomme et Valentine Karwoski Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Le journaliste et écrivain Hugo Verlomme et l'auteure Valentine Karwoski dédicaceront et présenteront leur dernier roman « Le doigt mordu – ou comment aller au bout de ses rêves » aux éditions Sud-Ouest. Un curieux courrier réunit deux familles qui ne se connaissaient pas, dans un endroit inattendu à Capbreton, une drôle de maison perchée, à quelques pas de la mer. Ils vont vivre une aventure étrange dans ces Landes où se mêlent mythes et légendes, entre l'océan, le port, les barthes et le Gouf, un surprenant canyon sous-marin… *En cas de pluie, repli à la médiathèque – Place Yan du Gouf

