Landes Ancien garde du corps de François Mitterand, grand voyageur, Gilles Cauture partage ses récits inspirés de rencontres.

Après une dizaine de livres ainsi qu’un scénario de film d’action, son dernier roman « Midnight in Gozo » raconte une histoire palpitante, passionnelle et tragique sur l’ïle de Malte.

