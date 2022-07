Rencontre-dédicace avec Gérard Monsieur à Homblières Homblières Homblières Catégories d’évènement: Aisne

Gérard Monsieur sera présent en mairie d'Homblières le samedi 9 juillet de 9h à 12h pour vous présenter son nouveau livre, 1323, l'année du diable.

