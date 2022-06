Rencontre-dédicace avec et Concert-Lecture avec Jean-Michel Éblé Altkirch, 25 juin 2022, Altkirch.

Rencontre-dédicace avec et Concert-Lecture avec Jean-Michel Éblé Altkirch

2022-06-25 10:30:00 – 2022-06-25 12:30:00

Altkirch 68130

« Sur le fil du temps » Éditions Barn Owl

Plus de 40 années de carrière au service de la musique. Arrangeur, compositeur et auteur avec plusieurs Awards (récompenses) à son palmarès (meilleur chanteur et meilleur compositeur). Bassiste du EU band, il a surtout la chance de pouvoir voyager de par le monde et de le voir tel qu’il est. Beau et terrible à la fois !

Ce monde, Jean-Michel Eblé le décrit et le photographie tel qu’il le voit. Ses voyages, ses impressions, ses questionnements, il les écrit dans ses deux livres déjà parus « S’il n’y avait qu’un ciel » et « Sur le fil du temps ». Il se pose aussi la question : les âmes flottent-elles dans l’univers ? Pour le savoir lisez son dernier livre qui propose des réponses à cette question cruciale. Pour faire plus ample connaissance avec le personnage, venez l’écouter à l’occasion d’un concert-lecture qui vous fera vivre quelques épisodes et anecdotes de ses voyages qui vous mèneront de nos Vosges au Brésil et, pourquoi pas, jusqu’en république orientale d’Uruguay… c’est juste à côté !

Concert-Lecture : 10h30 – 11h40

Dédicaces : 11h40 – 12h30

La librairie MILLE FEUILLES a le plaisir d’accueillir Jean-Michel Eblé qui se fera un plaisir de dédicacer son dernier livre « Sur le fil du temps » après le concert-lecture

« Sur le fil du temps » Éditions Barn Owl

Plus de 40 années de carrière au service de la musique. Arrangeur, compositeur et auteur avec plusieurs Awards (récompenses) à son palmarès (meilleur chanteur et meilleur compositeur). Bassiste du EU band, il a surtout la chance de pouvoir voyager de par le monde et de le voir tel qu’il est. Beau et terrible à la fois !

Ce monde, Jean-Michel Eblé le décrit et le photographie tel qu’il le voit. Ses voyages, ses impressions, ses questionnements, il les écrit dans ses deux livres déjà parus « S’il n’y avait qu’un ciel » et « Sur le fil du temps ». Il se pose aussi la question : les âmes flottent-elles dans l’univers ? Pour le savoir lisez son dernier livre qui propose des réponses à cette question cruciale. Pour faire plus ample connaissance avec le personnage, venez l’écouter à l’occasion d’un concert-lecture qui vous fera vivre quelques épisodes et anecdotes de ses voyages qui vous mèneront de nos Vosges au Brésil et, pourquoi pas, jusqu’en république orientale d’Uruguay… c’est juste à côté !

Concert-Lecture : 10h30 – 11h40

Dédicaces : 11h40 – 12h30

Altkirch

dernière mise à jour : 2022-05-27 par