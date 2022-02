Rencontre-dédicace avec Elodie Vallée Wielgosz à la librairie Cognet/Fnac Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne Venez rencontrer Elodie Vallée Wielgosz, jeune auteure dont la saga rencontre déjà un certain succès sur internet et chez nos confrères libraires.

A la librairie Cognet/Fnac à Saint-Quentin le vendredi 25 février de 15h à 18h. 2080. Un monde ravagé. Des ruines à perte de vue, seuls vestiges d’une civilisation dévastée.

Les rouages du temps s’emballent. La vie d’Annaëlle et Morgan bascule, les entraînant dans un futur cauchemardesque… Pour survivre, ils devront se battre. Ce voyage les mènera au bout d’eux-mêmes. Embarquez pour une lutte glaçante. Une lutte pour la liberté. Une lutte pour la vie. Venez rencontrer Elodie Vallée Wielgosz, jeune auteure dont la saga rencontre déjà un certain succès sur internet et chez nos confrères libraires.

