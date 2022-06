Rencontre dédicace avec David Foenkinos Soustons, 12 juillet 2022, Soustons.

Rencontre dédicace avec David Foenkinos

2022-07-12 18:00:00 – 2022-07-12 20:00:00

EUR David Foenkinos romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur français, est l’auteur de dix-huit romans dont La délicatesse, Les souvenirs ou Le mystère Henri Pick, tous trois adaptés au cinéma. Ses livres sont traduits en plus de quarante langues. Son roman Charlotte a obtenu le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens en 2014. Son dernier roman Numéro deux est sorti le 06 janvier 2022.

Rencontre dédicace avec l’écrivain David Foenkinos, suivie d’une dédicace. En partenariat avec la librairie Vent Délire de Capbreton et Le Cinéma L’Atlantic de Soustons.

+33 5 58 41 53 67

