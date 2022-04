Rencontre – Dédicace avec Corinne Morel Darleux Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Rencontre – Dédicace avec Corinne Morel Darleux Valence, 13 avril 2022, Valence. Rencontre – Dédicace avec Corinne Morel Darleux Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau Valence

2022-04-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-13 Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau

Valence Drôme Valence Corinne Morel Darleux, militante écosocialiste viendra discuter des thèmes abordés dans son ouvrage “Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce”, essai qui dénonce l’absurdité de notre société de consommation. librairie.letincelle@free.fr +33 9 73 13 75 97 Librairie l’Etincelle 31 rue Madier de Montjau Valence

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Librairie l'Etincelle 31 rue Madier de Montjau Ville Valence lieuville Librairie l'Etincelle 31 rue Madier de Montjau Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Rencontre – Dédicace avec Corinne Morel Darleux Valence 2022-04-13 was last modified: by Rencontre – Dédicace avec Corinne Morel Darleux Valence Valence 13 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme