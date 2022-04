Rencontre-dédicace avec Chantal Detcherry et Florence Delay Léon Léon Catégories d’évènement: Landes

Léon Landes Léon Rencontre-dédicace avec 2 écrivaines de Nouvelle-Aquitaine :

Chantal Detcherry : romancière et poétesse qui a obtenu le prix de la Nouvelle en 2020 pour son livre « Histoires à lire au crépuscule »

Florence Delay : écrivaine et membre de l’Académie Française , dont son livre « Un été à Miradour » a été publié en 2021. Rencontre-dédicace avec 2 écrivaines de Nouvelle-Aquitaine :

