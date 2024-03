Rencontre dédicace avec Cécile Miraglio Librairie de l’Avenir Eygalières, samedi 16 mars 2024.

La Librairie de l’Avenir à Eygalières accueille l’autrice-illustratrice Cécile Miraglio pour une séance de dédicaces le samedi 16 mars de 10h à 12h30 !

Cécile Miraglio est une auteure et illustratrice de livre pour enfants, qui a crée la collection « Le Jardin de Juliette et Joésephine », des ouvrages consacrés aux insectes, avec pour objectif de transmettre à tous les enfants sa passion pour la nature.



L’autrice a également lancé sa maison d’auto-édition, Les Petits Zécolos à l’heure où l’on nous parle de la planète en danger et de l’extinction des insectes, elle a souhaité prendre le parti de raconter aux enfants, sur un mode joyeux et optimiste, l’histoire de ces petites bêtes. .

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 12:30:00

Librairie de l’Avenir 159 rue de la République

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

