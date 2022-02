Rencontre, dédicace avec Caroline von Krockow Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Caroline von Krockow vous invite à un moment de partage suite à la sortie de son roman « La broche bleue ». Entre intrigue et aventure, plongez avec son héroïne Vivian dans le tourbillon de la Belle Époque.

