Rencontre-dédicace avec Brecht Evens pour « Le Roi Méduse » Artazart Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre-dédicace avec Brecht Evens pour « Le Roi Méduse » Artazart Paris, 1 février 2024, Paris. Le jeudi 01 février 2024

de 18h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Après Panthère et Les Rigoles, Brecht Evens, au sommet de son art, nous livre la première partie de son dernier roman graphique Le Roi Méduse. Arthur grandit en voyant le monde à travers les yeux de son père, c’est-à-dire en s’imaginant un monde hostile et violent, menacé par un vaste complot. Alors qu’ils vivent claquemurés dans leur maison devenue citadelle, le père disparaît mystérieusement. Arthur, dix ans, doit se débrouiller seul pour le retrouver. Mêlant les techniques, Brecht Evens travaille ici la relation père/fils et nous livre un véritable roman d’apprentissage, porté par un souffle épique et une infinie tendresse. Rendez-vous jeudi 1er février à partir de 18h pour une rencontre-dédicace avec Brecht Evens pour “Le Roi Méduse” ! À cette occasion, Artazart édite un tiré à part du livre, qui sera offert pour chaque exemplaire acheté. Artazart 83 quai de Valmy 75010 Paris Contact : https://artazart.com +33140402404 communication@artazart.com https://artazart.com/rencontre-dedicace-avec-brecht-evens-le-roi-meduse-jeudi-1er-fevrier-a-partir-de-18h/

Brecht Evens Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75010 Lieu Artazart Adresse 83 quai de Valmy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Artazart Paris latitude longitude 48.8726920023899,2.36378696857196

Artazart Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/