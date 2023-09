Rencontre dédicace avec Aude Picault Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 12 octobre 2023

de 19h00 à 20h00

Public adolescents adultes. gratuit

Venez rencontrer Aude Picault, autrice de bande dessinée à la bibliothèque Claire Bretécher ! Aude Picault est une autrice de BD reconnue. En une vingtaine d’années, elle a publié une quinzaine d’albums dont Idéal Standard, prix Artémisia 2018 ou encore Déesse, prix Coup de cœur du 39ème festival Quai des bulles. La rencontre sera suivie d’une petite séance dédicace. Une vente d’albums sera assurée par Philippe le libraire. Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry) 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : +33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr

Bibliothèque Claire Bretécher (ex-Lancry)
11 rue de Lancry
75010 Paris
Contact : +33142032598
bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr

