Rencontre dédicace avec Anne Lecourt

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts, le samedi 5 mars à 14:30

Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts, le samedi 5 mars à 14:30

Avec son livre **_Les discrètes : paroles de Bretonnes_**, Anne Lecourt dresse une série de portraits de femmes d’après-guerre. Elle fait entendre les voix oubliées et touchantes de femmes de Loudéac, Rennes, Lorient, qui racontent leur vie ordinaire et authentique. La comédienne Rozenn Fournier sera également présente pour lire des extraits de ses livres. La dédicace suivra la rencontre. Une rencontre à partager entre générations, dans le cadre de la manifestation « Le mois du livre en Bretagne ».

Gratuit – réservation conseillée

Des récit de femmes Bretonnes d’après-guerre Médiathèque de la ville de Cesson-Sévigné Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

2022-03-05T14:30:00 2022-03-05T15:30:00

