RENCONTRE DÉDICACE AVEC AMÉLIE NOTHOMB Le Mans, 6 octobre 2021, Le Mans. RENCONTRE DÉDICACE AVEC AMÉLIE NOTHOMB 2021-10-06 17:00:00 – 2021-10-06 Librairie Doucet 66 avenue du Général de Gaulle

Le Mans Sarthe Amélie Nothomb, prolifique auteur qui publie un roman par an depuis Hygiène de l’Assassin paru en 1992, vient présenter dans le cadre de Faites Lire son trentième roman, Premier Sang, dans lequel elle se met dans la peau de son père, ancien diplomate décédé l’an passé. Amélie Nothomb, prolifique auteur qui publie un roman par an depuis Hygiène de l’Assassin paru en 1992, vient présenter dans le cadre de Faites Lire son trentième roman, Premier Sang, dans lequel elle se met dans la peau de son père, ancien diplomate décédé l’an passé. dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d'évènement: Le Mans, Sarthe Lieu Le Mans Adresse Librairie Doucet 66 avenue du Général de Gaulle Ville Le Mans