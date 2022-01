Rencontre-Dédicace avec Aliou Hamidou Bah Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouër-sur-Rance

Rencontre-Dédicace avec Aliou Hamidou Bah Plouër-sur-Rance, 5 février 2022, Plouër-sur-Rance. Rencontre-Dédicace avec Aliou Hamidou Bah Rue de la Poste Médiathèque Plouër-sur-Rance

2022-02-05 – 2022-02-05 Rue de la Poste Médiathèque

Plouër-sur-Rance Côtes d’Armor Plouër-sur-Rance Rencontre-Lectures avec Aliou Hamidou Bah autour de son livre Clandestins

« Clandestins » raconte l’histoire d’Aliou, son périple pour fuir la Guinée et rejoindre la France. mediatheque@mairie-plouer-sur-rance.fr +33 2 96 80 93 20 Rencontre-Lectures avec Aliou Hamidou Bah autour de son livre Clandestins

« Clandestins » raconte l’histoire d’Aliou, son périple pour fuir la Guinée et rejoindre la France. Visuel libre de droit

Rue de la Poste Médiathèque Plouër-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouër-sur-Rance Autres Lieu Plouër-sur-Rance Adresse Rue de la Poste Médiathèque Ville Plouër-sur-Rance lieuville Rue de la Poste Médiathèque Plouër-sur-Rance Departement Côtes d'Armor

Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouer-sur-rance/

Rencontre-Dédicace avec Aliou Hamidou Bah Plouër-sur-Rance 2022-02-05 was last modified: by Rencontre-Dédicace avec Aliou Hamidou Bah Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance 5 février 2022 Côtes-d’Armor plouër sur rance

Plouër-sur-Rance Côtes d'Armor