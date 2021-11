Lanvallay Lanvallay Côtes-d'Armor, Lanvallay Rencontre – dédicace avec Aliou Hamidou Bah Lanvallay Lanvallay Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvallay

Rencontre – dédicace avec Aliou Hamidou Bah Lanvallay, 12 novembre 2021, Lanvallay. Rencontre – dédicace avec Aliou Hamidou Bah Lanvallay

2021-11-12 18:30:00 – 2021-11-12

Lanvallay Côtes d’Armor Lanvallay Aliou Hamidou Bah est jeune auteur né en Guinée qui vit aujourd’hui en France. Il témoigne de son parcours migratoire de son départ de Conakri à son arrivée à Dinan dans son ouvrage « Clandestins ». Il présentera son histoire et son ouvrage à la Bibliothèque de Lanvallay.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire Avec présence des libraires de la librairie Le Grenier pour vente du livre “clandestins” et dédicaces sur place. bibliotheque@lanvallay.fr Aliou Hamidou Bah est jeune auteur né en Guinée qui vit aujourd’hui en France. Il témoigne de son parcours migratoire de son départ de Conakri à son arrivée à Dinan dans son ouvrage « Clandestins ». Il présentera son histoire et son ouvrage à la Bibliothèque de Lanvallay.

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire Avec présence des libraires de la librairie Le Grenier pour vente du livre “clandestins” et dédicaces sur place. Lanvallay

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanvallay Autres Lieu Lanvallay Adresse Ville Lanvallay lieuville Lanvallay