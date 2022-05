Rencontre – dédicace avec Alain Quéré

2022-06-11 – 2022-06-11 pour la sortie de son livre "Imbroglio au pays des abers". Collectionneur d'armes anciennes, Georges Stagadon disparaît mystérieusement après un rendez-vous dans le bois de Kéroual, près de Brest. Inquiète, sa femme prévient la gendarmerie mais les deux enquêteurs chargés de l'affaire ne trouvent pas de piste. Pendant ce temps, à Saint-Malo, deux pistolets ayant appartenu au corsaire Surcouf sont volés au musée.

