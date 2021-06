Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges, Maine-et-Loire RENCONTRE-DÉDICACE AUTOUR DU LIVRE « CEUX DU FLEUVE », AU CHÂTEAU DE PIÉDOUAULT Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

RENCONTRE-DÉDICACE AUTOUR DU LIVRE « CEUX DU FLEUVE », AU CHÂTEAU DE PIÉDOUAULT Beaupréau-en-Mauges, 20 juin 2021-20 juin 2021, Beaupréau-en-Mauges. RENCONTRE-DÉDICACE AUTOUR DU LIVRE « CEUX DU FLEUVE », AU CHÂTEAU DE PIÉDOUAULT 2021-06-20 – 2021-06-20 JALLAIS Château de Piédouault

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges La librairie La Parenthèse (de Beaupreau) organise une rencontre-dédicace autour du livre « Ceux du fleuve » de Marie-Laure de Cazotte (Editions Albin Michel), sélection du Prix Ouest 2021. Rencontre avec Marie-Laure de Cazotte, auteure de « Ceux du fleuve ». parenthesebeaupreau@wanadoo.fr +33 2 41 63 32 55 Rencontre avec Marie-Laure de Cazotte, auteure de « Ceux du fleuve ». La librairie La Parenthèse (de Beaupreau) organise une rencontre-dédicace autour du livre « Ceux du fleuve » de Marie-Laure de Cazotte (Editions Albin Michel), sélection du Prix Ouest 2021.

Détails Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges, Maine-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Beaupréau-en-Mauges Adresse JALLAIS Château de Piédouault Ville Beaupréau-en-Mauges lieuville 47.20097#-0.91077