Rencontre Dédicace Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Hautes-Pyrnes

Rencontre Dédicace Arras-en-Lavedan, 25 novembre 2022, Arras-en-Lavedan. Rencontre Dédicace

ARRAS-EN-LAVEDAN Bistrot Le Kairn Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrnes Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN

2022-11-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-11-25 20:00:00 20:00:00

Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan

Hautes-Pyrnes Arras-en-Lavedan Cette rencontre littéraire animée par Mathilde WALTON sera l’occasion d’évoquer les romans fraîchement parus de nos invitées et d’interroger notre désarroi devant la bascule écologique en cours, notre inaction et notre désir de resserrer les liens qui nous unissent au(x) vivant(s)…

Une belle lumière dans l’opacité ! La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace avant de partager le repas avec nos invitées… pensez à réserver!

lekairn@gmail.com À l’occasion du MURMURE DE L’AUTOMNE, venez rencontrer Corinne MOREL DARLEUX et Violaine BEROT lekairn@gmail.com +33 5 62 42 10 63 http://www.lekairn.fr/ Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Arras-en-Lavedan Adresse Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrnes Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Ville Arras-en-Lavedan lieuville Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Departement Hautes-Pyrnes

Rencontre Dédicace Arras-en-Lavedan 2022-11-25 was last modified: by Rencontre Dédicace Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan 25 novembre 2022 Arras-en-Lavedan ARRAS-EN-LAVEDAN Bistrot Le Kairn Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrnes