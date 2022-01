Rencontre dédicace à la librairie Rédic : Stanislas De Larminat Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

L'équipe de la librairie Rédic à Saint-Quentin est heureuse d'accueillir, l'auteur Stanislas De Larminat le samedi 22 janvier à partir de 17 heures, autour de son ouvrage, L'écologie, nouveau jardin de l'Eglise, co-écrit avec le responsable de la Chaire Bastaire de la Catho Lyon.

redic@orange.fr +33 3 23 67 07 15

