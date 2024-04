Rencontre découverte du prix Louis Guilloux Médiathèque Guingamp, samedi 27 avril 2024.

Le prix Louis Guilloux récompense chaque année une œuvre choisie par un jury citoyen, composé de lecteurs et lectrices des Côtes-d’Armor, dans une sélection de dix livres de la rentrée littéraire de d’hiver.

Pour voter, les membres du jury doivent lire au moins six des dix livres de la sélection d’ici à l’automne 2024. S’ils le veulent, ils sont aussi invités à participer à des rencontres, des ateliers d’écriture ou de lecture à voix haute, des visites…

Vous êtes intéressé ? Venez découvrir le prix et les dix titres de l’édition 2024, le samedi 27 avril.

Vous n’êtes pas disponible à cette date mais vous souhaitez participer au prix ? N’hésitez pas à venir nous voir à la médiathèque ou à nous envoyer un message.

Gratuit Adultes et adolescents .

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne mediatheque@ville-guingamp.com

