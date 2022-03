Rencontre : Découverte de l’oeuvre de Michel Gourdon, illustrateur Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre : Découverte de l’oeuvre de Michel Gourdon, illustrateur Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo, 2 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 02 juin 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

Rencontre autour de Michel Gourdon, illustrateur emblématique des collections du Fleuve noir En ouverture de l’exposition de la BiLiPo réalisée en collaboration avec L’Association des Amis de Michel Gourdon, Patrick Bernard revient sur le parcours et l’œuvre de cet illustrateur identifiable au premier regard. A travers son travail, c’est aussi le portrait en creux de la production éditoriale populaire des 30 Glorieuses qui sera évoqué. Au lendemain de la guerre, les éditions du Fleuve noir, créées en 1949, inventent de nouvelles formes de distribution, systématisent le format poche, favorisent les séries et les personnages récurrents. Ainsi les San Antonio dont Michel Gourdon illustra les premières publications au Fleuve noir. Les couvertures de cet illustrateur hors-norme ont largement contribué au succès de l’éditeur. Nous vous invitons à découvrir la richesse de son univers. Bibliothèque des Littératures policières BiLiPo 48-50 rue du Cardinal Lemoine Paris 75005 Contact : 01 42 34 93 00 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/ Littérature;Peinture

