Rencontre : Debout avant la nuit. Résistantes juives de la guerre d’Espagne à la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah Paris, jeudi 7 mars 2024.

Debout avant la nuit. Résistantes juives de la guerre d'Espagne à la Seconde Guerre mondiale

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes

Dans la résistance des étrangers contre le nazisme, la guerre d’Espagne (1936-1939) a joué un rôle matriciel et constitue le moment inaugural de la contribution des femmes comme protagonistes dans un conflit, par leur engagement dans la guerre et leur mobilisation solidaire internationale. Parmi les mouvements en faveur des républicains espagnols, les Brigades internationales étaient de loin le corps le plus féminisé. En leur sein, les volontaires juives étaient majoritaires.

Après la victoire du général Franco, une partie d’entre elles poursuivra le combat pour libérer la France du joug nazi.

En présence de Renée Poznanski, historienne, professeure émérite à l’université Ben Gourion, et Edouard Sill, historien, chargé de cours à l’Institut catholique de Paris (ICP).

Animée par Zoé Grumberg, chercheuse post-doctorante à l’université d’Angers.

