Rencontre- débat « Vivre en Amazonie équatorienne : entre la ferme et le pétrole » Figeac, 29 novembre 2022

Lot Sylvia Becerra, sociologue chargée de recherches au CNRS,

Vivre en Amazonie équatorienne : entre la ferme et le pétrole

Vivre en Amazonie équatorienne : entre la ferme et le pétrole « Le pétrole est la principale source d’énergie fossile au monde. Son exploitation est aujourd’hui mise à l’index dans un contexte de changements globaux. Mais les conditions de vie qu’elle génère sur les territoires d’extraction sont peu connues. Alors je vous emmène en Amazonie équatorienne, à travers les paysages d’oléoducs, de puits de forage, de torchères qui côtoient des paysages agricoles. L’Amazonie, icône des richesses naturelles de la planète, est aussi un témoin des dommages causés par les activités humaines. Nous verrons comment les discours et les comportements des habitants proches de plateformes ou d’infrastructures pétrolières oscillent entre dénonciation des conséquences de l’extraction et dépendance à l’or noir, au gré des fuites d’oléoducs, des compensations sociales et des emplois dans les compagnies pétrolières. » « L’écho des sciences » et l’association vous convie à sa prochaine rencontre-débat. lechodessciences00@gmail.com Sylvie Becerra

