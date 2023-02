Rencontre-débat : Tentavive d’épuisement de la rue Godefroy-Cavaignac Médiathèque Violette Leduc, 25 février 2023, Paris.

Le samedi 25 février 2023

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Rencontre-débat autour de la restitution d’un atelier photographique réalisé avec un groupe d’habitants du onzième arrondissement, en présence de la photographe et anthropologue Andrea Eichenberger et de la sociologue et urbaniste Camila Gui Rosatti, porteuses du projet, ainsi que d’une partie du groupe ayant participé à l’atelier.

Cette rencontre-débat est organisée dans le cadre de l’exposition La rue Godefroy-Cavaignac, présentée à la médiathèque, du jeudi 16 février au samedi 18 mars 2023.

Rue Godefroy-Cavaignac. Lors de ces échanges, le public découvrira les origines et intentions du projet, ses inspirations littéraires, sa mise en œuvre, ses acteurs et actrices. Il sera aussi question de parler de l’image de la ville, de la photographie comme dispositif de rencontre, d’échange et de dialogue avec les habitants, de collaboration dans la recherche artistique et des formes de restitution.

Cet atelier de pratique photographique, destiné à un groupe d’habitants de la rue Godefroy-Cavaignac et des rues avoisinantes, dans le onzième arrondissement, a été conçu et mis en œuvre par la Maison de la photographie Robert Doisneau, dans le cadre de « Entre les images« , un « programme national de transmission et d’ateliers de pratique photographique » développé par le Réseau Diagonal, soutenu par le Ministère de la Culture.

Andrea Eichenberger. Née à Florianópolis, Brésil, vit à Paris et travaille entre le Brésil et la France. À la suite de ses études en arts plastiques et de son doctorat en anthropologie, elle poursuit ses projets artistiques en explorant les dialogues entre art et sciences sociales. Les notions de rencontre et de collaboration sont au coeur des projets qu’elle développe. En 2013, elle a été lauréate du Prix Funarte Femmes dans les Arts Visuels/Ministère de la Culture, au Brésil, et en 2012, du Prix UPP/Dupon Découverte, en France. Ses travaux intègrent des collections publiques en France et au Brésil, comme la BnF, le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France et le Musée d’art de Santa Catarina. Ses photographies sont diffusées par Saif Images.

Camila Gui Rosatti. Née à Jundiaí, Brésil, vit et travaille entre le Brésil et la France. Après une licence (2005) et un master en architecture et urbanisme (2010) à l’Université de São Paulo (USP), elle obtient une licence en sciences sociales (2011), puis un doctorat en sociologie (USP, 2016). Elle est chercheuse associée au laboratoire Mondes Américains UMR 8168, EHESS/CNRS. Ses recherches portent sur les relations entre les architectes et leurs clients et, plus largement, entre les habitants et leur maison. À partir d’une approche ethnographique et sociologique, en interviewant les habitants, en recueillant leur mémoire et en visitant leurs maisons, Camila Gui Rosatti vise à saisir les modes de vie matérialisés dans leurs trajectoires sociales et spatiales. Elle vient de codiriger un numéro de la revue Brésil(s) « Habiter : maison et espace social », no 18, 2020 et de publier en 2022 Casa-Mundo (codirigé avec l’anthropologue Heloisa Pontes).

Entrée libre.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

DR La rue Godefroy-Cavaignac : un atelier de pratique photographique