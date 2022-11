Rencontre-débat sur les violences gynécologiques et obstétricales le Maltais Rouge Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre-débat sur les violences gynécologiques et obstétricales le Maltais Rouge, 24 novembre 2022, Paris. Le jeudi 24 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre 2022, ne rencontre-débat organisée par Femmes Solidaires de Paris et le réseau Ruptures. Les femmes victimes de violences obstétriques et gynécologiques (VOG) ont longtemps gardé le silence et, aujourd’hui encore, peinent à faire entendre leur voix face à un corps médical « tout puissant » et à une justice incrédule. Pourtant, les traumas sont là, comme l’indique un rapport du HCE de 2018. Il est donc nécessaire de sensibiliser les femmes sur leurs droits face à de telles situations. Femmes Solidaires de Paris et le réseau Ruptures vous proposent de rencontrer Sonia BISCH, de l’association VOG.fr, pour en parler sans tabou, dans le cadre de la semaine sur la lutte contre les violences faites aux femmes. le Maltais Rouge 40 rue de Malte 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/femmmessolidairesparis/ fsparis75@gmail.com https://www.facebook.com/femmmessolidairesparis/ https://www.facebook.com/femmmessolidairesparis/ https://www.facebook.com/femmmessolidairesparis/

