Église Saint-Gabriel, le mardi 19 octobre à 20:00

En présence de : Sœur Véronique Margron, religieuse, Présidente de la Conférence des Religieux et Religieuses de France (Corref), théologienne moraliste, engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre les abus sexuels dans l’Église, Monseigneur Emmanuel TOIS, Vicaire Général du Diocèse de Paris, responsable de notre doyenné, Des membres de la cellule diocésaine de lutte contre les abus sexuels. Cette rencontre nous aidera à porter ensemble la souffrance des victimes, nos questions, nos réactions, notre désir que l’Église et ses membres agissent dans la sainteté et la vérité. Cette rencontre est ouverte à toutes et tous. Sur le contenu du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l’Église.Organisée par les paroisses du doyenné de Charonne (Saint-Germain de Charonne, Saint-Jean-Bosco, Saint-Gabriel) Église Saint-Gabriel 5 rue des Pyrénées, 75020 Paris Paris Paris

