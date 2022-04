Rencontre Débat Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: Navarrenx

Rencontre Débat Navarrenx, 13 avril 2022, Navarrenx. Rencontre Débat Place d’Armes Mairie Navarrenx

2022-04-13 19:00:00 – 2022-04-13 Place d’Armes Mairie

Rencontre avec Monsieur le Général François Lecointre qui fut Chef d'Etat Major des Armées jusque juillet 2021 autour du thème "La singularité militaire française".

Place d’Armes Mairie Navarrenx

