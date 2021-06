Rencontre-débat Méru, 19 juin 2021-19 juin 2021, Méru.

Rencontre-débat 2021-06-19 – 2021-06-19

Dans le cadre de l'exposition « #Notre terre, entre ordre et chaos », assistez à la rencontre-débat animée par Charlotte Arnoux Saut et Jean-Claude Saut.

L’exposition #Notre terre, entre ordre et chaos » est présentée dans le cadre de la 9ème édition de « Manifestampe » (manifestation organisée par la Fédération nationale de l’estampe, consacrée à la gravure, la lithographie, la sérigraphie, soutenue par le Ministère de la Culture).

Charlotte Arnoux Saut est artiste-plasticienne. Elle réalise des estampes à partir de diverses techniques (eau forte, aquatinte, héliogravure, vernis mou, numérique, bois …). Jean-Claude Saut est historien et enseignant. Après des études d’égyptologie à la Sorbonne, il se forme à la « Psychologie des profondeurs ».

Nombre de places limité, inscription obligatoire en cliquant sur ce lien : https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ ou en appelant au 03 44 52 34 60

mediatheque@ville-meru.fr +33 3 44 52 34 60 https://www.mediatheque-meru.fr/

