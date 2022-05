Rencontre-débat / Maxence et moi contre les écrans du Dr Séverine Beauvais-Garin Médiathèque Jean Jaurès Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Rencontre-débat / Maxence et moi contre les écrans du Dr Séverine Beauvais-Garin

Médiathèque Jean Jaurès, le mardi 10 mai à 19:30

Médiathèque Jean Jaurès, le mardi 10 mai à 19:30

Auteure du livre “Maxence et moi contre les écrans”, Séverine Garin-Beauvais, plus connue sous le pseudonyme Caroline de Saint-Poncy, est également médecin généraliste dans la Nièvre. A l’occasion de cette rencontre, l’auteure y déclinera l’un de ses thèmes préférés, le problème de la surexposition aux écrans chez les enfants, en s’appuyant sur son roman relatant les aventures de Maxence. Son héros a 11 ans, il est accro aux écrans et va passer, malgré lui, quelques jours de vacances dans une ferme auvergnate, chez son cousin Gaspard. S’il connaît à peine ce cousin, le but est, dans ce nouveau cadre, de changer ses mauvaises habitudes. Car ce que Maxence ne sait pas, et ne devra pas savoir, c’est que Gaspard partage la même addiction. Au fil des jours et à travers des activités diverses, les deux enfants vont apprendre à se connaître et à prendre plaisir à partager leurs vacances. L’occasion est faire prendre conscience aux parents que l’abus d’écrans est néfaste. L’enfant ne se construit pas qu’avec les écrans.

Gratuit, Entrée libre

En partenariat avec l'École élémentaire La Rotonde, la Médiathèque reçoit l'auteure du livre "Maxence et moi contre les écrans" Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers

