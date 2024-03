Rencontre- Débat : « L’Europe à l’épreuve des droits des femmes » La Scène du Canal Paris, mercredi 13 mars 2024.

Le mercredi 13 mars 2024

de 18h30 à 21h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

Les associations du 10e : L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie -L’ACORT, ATTAC- Paris Centre, CLR 10 – Espace Jemmapes, Droits d’Urgence, Ensemble, nous sommes le 10e, Ligue des Droits de l’homme Paris 10/11 et MRAP Paris

avec le soutien de Mairie du 10e se mobilisent et vous invitent à une rencontre-débat dans le cadre du 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Avec la participation de :

– Mine Günbay,

vice-présidente de L’ACORT

et directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes.

– Anna Matteoli,

directrice adjointe du Centre d’information sur les droits

des femmes et des familles (CIDFF) du Bas-Rhin, chargée d’enseignement à l’université de Strasbourg et experte de la Convention d’Istanbul.

– Selime Büyükgöze,

membre du Conseil d’administration du Network WAFE (Les femmes contre la violence Europe ) et membre de Mor Çatı – Kadın Sığınağı Vakfı (Fondation de refuge pour les femmes) par visioconférence.

– Camille Gharbi,

artiste plasticienne et photographe. Sa pratique artistique est liée à des sujets de société contemporains tels que les violences de genre,

les questions de migrations.

Projection du film photographique » Preuves d’amour »

de Camille Gharbi

La Scène du Canal 116 Quai de Jemmapes 75010

Acort Rencontre 8 mars 2024