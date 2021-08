Rencontre-débat “Les Lettres persanes aujourd’hui” Station Ausone, 14 septembre 2021, Bordeaux.

Station Ausone, le mardi 14 septembre à 18:00

Dans le contexte de la commémoration du Tricentenaire de la publication des _Lettres persanes_ (1721) de Montesquieu, on peut se demander, de façon plus large, ce qui reste de l’œuvre et de l’homme : en quoi et pourquoi tel ou tel aspect de l’œuvre ou de l’homme nous parle-t-‘il ? S’il y a une actualité de Montesquieu, par la commémoration, en quoi Montesquieu, lui, est-il toujours d’actualité ? En quoi son œuvre fait-elle écho avec nos débats, notre actualité ? La rencontre avec deux spécialistes de l’auteur, Catherine Volpilhac-Auger (Présidente de la Société Montesquieu) et Aurélia Gaillard (Université Bordeaux Montaigne, membre de l’Institut universitaire de France), propose des pistes de discussion sur ce qui, chez l’auteur, entre directement dans nos enjeux sociétaux à partir d’une question volontairement provocatrice : peut-on, doit-on lire Montesquieu de façon anachronique ? Quel éclairage apporte-t-il ou non sur notre actualité ? Trois thèmes seront abordés : les femmes, la liberté de religion et le droit au bonheur. Dans le cadre du colloque _Lettres persanes : Montesquieu et la fiction_ du 13 au 14 septembre 2021. [Retrouvez le programme complet](https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/recherche/autour-des-lettres-persanes-montesquieu-et-la-fiction.html) La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. [chaîne YouTube](https://www.youtube.com/user/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Rendez-vous à la Station Ausone.

Entrée libre

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



