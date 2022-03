RENCONTRE-DÉBAT “LES ÉCRANS” : NOS ENFANTS VIVENT A TRAVERS LES ECRANS ! Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

RENCONTRE-DÉBAT “LES ÉCRANS” : NOS ENFANTS VIVENT A TRAVERS LES ECRANS ! Audenge, 25 mars 2022, Audenge. RENCONTRE-DÉBAT “LES ÉCRANS” : NOS ENFANTS VIVENT A TRAVERS LES ECRANS ! Salle des Fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge

2022-03-25 19:00:00 – 2022-03-25 21:00:00 Salle des Fêtes 24 Allée Ernest de Boissière

Audenge Gironde EUR L’enjeu de cette rencontre n’est pas de diaboliser les écrans, mais de connaître l’ensemble des règles qui régissent leur utilisation et ainsi de vous aider à utiliser ces supports plutôt qu’à les subir.

Venez échanger avec nous (avec ou sans vos enfants) autour des avantages, des risques, de la posture à adopter et plein d’autres sujets selon vos envies !

La rencontre sera animée par l’association CHARNIERE.

Durant cette soirée, venez découvrir les affiches réalisées par les jeunes d’Audenge autour des écrans !

N’hésitez pas à vous inscrire par téléphone ou par mail.

Passe sanitaire obligatoire dès 12 ans. L’enjeu de cette rencontre n’est pas de diaboliser les écrans, mais de connaître l’ensemble des règles qui régissent leur utilisation et ainsi de vous aider à utiliser ces supports plutôt qu’à les subir.

Venez échanger avec nous (avec ou sans vos enfants) autour des avantages, des risques, de la posture à adopter et plein d’autres sujets selon vos envies !

La rencontre sera animée par l’association CHARNIERE.

Durant cette soirée, venez découvrir les affiches réalisées par les jeunes d’Audenge autour des écrans !

N’hésitez pas à vous inscrire par téléphone ou par mail.

Passe sanitaire obligatoire dès 12 ans. +33 5 57 17 54 57 L’enjeu de cette rencontre n’est pas de diaboliser les écrans, mais de connaître l’ensemble des règles qui régissent leur utilisation et ainsi de vous aider à utiliser ces supports plutôt qu’à les subir.

Venez échanger avec nous (avec ou sans vos enfants) autour des avantages, des risques, de la posture à adopter et plein d’autres sujets selon vos envies !

La rencontre sera animée par l’association CHARNIERE.

Durant cette soirée, venez découvrir les affiches réalisées par les jeunes d’Audenge autour des écrans !

N’hésitez pas à vous inscrire par téléphone ou par mail.

Passe sanitaire obligatoire dès 12 ans. Association Le Roseau

Salle des Fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Salle des Fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Ville Audenge lieuville Salle des Fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Departement Gironde

Audenge Audenge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audenge/

RENCONTRE-DÉBAT “LES ÉCRANS” : NOS ENFANTS VIVENT A TRAVERS LES ECRANS ! Audenge 2022-03-25 was last modified: by RENCONTRE-DÉBAT “LES ÉCRANS” : NOS ENFANTS VIVENT A TRAVERS LES ECRANS ! Audenge Audenge 25 mars 2022 Audenge Gironde

Audenge Gironde