Lot L’association reprend ses activités et vous convie à sa prochaine rencontre-débat . Louis D’Eramo, agrégé de physique, Postdoctoral Research Assistant de la Northern Illinois University, actuellement au CERN de Genève, nous expliquera comment déchiffrer la structure élémentaire de la matière. « Au-delà de l’observation des phénomènes naturels, la physique cherche à décrypter les processus fondamentaux qui les structurent. À la poursuite d’une description élémentaire de la matière, des prouesses conceptuelles et technologiques ont permis la découverte d’une zoologie de particules en interaction les unes avec les autres. Encore aujourd’hui une recherche de pointe cherche à comprendre ces mécanismes grâce à la plus grande machine construite par l’homme : le grand collisionneur de hadron (LHC) situé au CERN à Genève. Pourquoi est-il nécessaire d’utiliser de si grandes machines pour mesurer des phénomènes aussi petits ? Quel est le travail d’un physicien au CERN ? Que reste-t-il encore à découvrir dans ce domaine ? Venez nombreux ! @echo des savoirs

