Rencontre-débat IUT de Sceaux, 9 mars 2022, Sceaux.

IUT de Sceaux, le mercredi 9 mars à 17:30

Le Diplôme d’Université d’Économie Circulaire & d’Intelligence Collective (DU ECic) vise à permettre auxtu paryicipants de maîtriser les fondements et les enjeux de l’économie circulaire pour les mettre en œuvre dans et entre les organisations en s’appuyant sur les outils de l’intelligence collective. Objectifs Comprendre les enjeux de la mutation écologique et socio-économique liée à l’anthropocène (climat, biodiversité, raréfaction ressources etc.). Se former à l’approche des problématiques intra et inter- organisationnelles sous l’angle de l’économie circulaire en recourant aux outils de l’intelligence collective (facilitation, travail collectif, etc.). Penser et agir dans les organisations au travers d’une approche systémique, à partir de trois éléments-clés : le produit (i.e. : de l’éco-conception au déchet-ressource), le service (i.e. : économie de la fonctionnalité), les individus et les institutions (i.e : intelligence collective).

Inscription préalable

Dans le cadre des conférences DU EC&ic, rencontre-débat le 9 mars de 17h30 à 19h30 à l’IUT de Sceaux. Ouverte à tous avec inscription préalable auprès de nicolas.praquin@universite-paris-saclay.fr.

IUT de Sceaux 8 avenue Cauchy – Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine



