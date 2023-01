Rencontre/débat – Geneviève Pruvost autrice de Quotidien Politique Montbard Montbard Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Montbard

Rencontre/débat – Geneviève Pruvost autrice de Quotidien Politique Montbard, 20 janvier 2023, Montbard . Rencontre/débat – Geneviève Pruvost autrice de Quotidien Politique 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard Côte-d’Or

2023-01-20 – 2023-01-20 Montbard

Côte-d’Or EUR 0 0 Dans le cadre du lancement de notre nouvelle Résidence Artistique de Territoire « Maisonner* », avec pour artiste principale invitée, Marie Preston, nous recevons la sociologue Geneviève Pruvost pour une rencontre débat autour de son livre « Quotidien Politique ».

Geneviève Pruvost est sociologue du travail et du genre, directrice de recherche et médaillée de bronze du CNRS. Son dernier livre invite à s’intéresser aux théories écoféministes, celles des subsistances. Ces théories font le lien entre l’exploitation des ressources naturelles par le capitalisme et l’exploitation des femmes du Nord comme du Sud. Il invite également à voir la vie quotidienne comme un nouveau terrain, fertile, d’émancipation des femmes et des hommes. – 19h : repas partagé, en mode auberge espagnole.

Chacun·e ramène un peu pour tout le monde ??

– 19h30 : Rencontre et débat avec Geneviève Pruvost. Entrée libre et gratuite

« Maisonner* » consisterait alors à faire collectif, réseau d’entre-aide, à mutualiser nos outils et savoirs, à partager les tâches de subsistance sans distinction genrée. Que nos milieux de vie soient ruraux ou urbains, il s’agit de considérer le travail domestique en dehors de son industrialisation. Pour avoir plus d’informations sur nos résidences artistiques de territoire : https://www.mjc-montbard.fr/projets/residence-artistique-de-territoire/rat-3-maisonner?fbclid=IwAR1VCdpB3MRfI6yhoKZuTTsrqev4CExw5p76flE2QhEf3r11imPPVA37USs Montbard

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Montbard Autres Lieu Montbard Adresse 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard Côte-d'Or Ville Montbard lieuville Montbard Departement Côte-d'Or

Montbard Montbard Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbard/

Rencontre/débat – Geneviève Pruvost autrice de Quotidien Politique Montbard 2023-01-20 was last modified: by Rencontre/débat – Geneviève Pruvost autrice de Quotidien Politique Montbard Montbard 20 janvier 2023 5 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard Côte-d'Or Côte-d'Or Montbard

Montbard Côte-d'Or