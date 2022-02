Rencontre – débat « Gazelle théorie » – en présence d’Ines Orchani Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre – débat « Gazelle théorie » – en présence d’Ines Orchani Médiathèque Françoise Sagan, 4 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 04 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

La médiathèque et l’association ACORT, Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie, accueille Inès Orchani, autrice de Gazelle Théorie. Dans l’élan créé par Virginie Despentes avec King Kong Théorie, Ines Orchani donne à entendre les voix d’un autre féminisme, inclassable, différent du féminisme occidental, mais qui transgresse tout autant les codes. Mine Günbay militante féministe et vice-présidente de l’ACORT, mènera la rencontre autour de questions essentielles : Existe-t-il plusieurs féminismes? Lutte-t-on de la même façon pour l’émancipation des femmes en Occident ou dans le monde arabe? La librairie citoyenne La Balustrade, spécialisée en sciences sociales, sciences humaines et sciences et techniques, vous proposera une séance de dédicace avec l’autrice mais aussi une sélection d’ouvrages autour du genre et du féminisme. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ Date complète :

2022-03-04T19:00:00+01:00_2022-03-04T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Médiathèque Françoise Sagan Paris Departement Paris

