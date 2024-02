RENCONTRE-DÉBAT « FAIRE DU SPORT EN CLUB, UNE BONNE SOLUTION ? » Le Saint-Mac Saint-Mihiel, jeudi 21 mars 2024.

Jeudi

Le sport c’est la santé. Les clubs sont donc idéaux pour améliorer sa santé Et si cela était plus compliqué que prévu ? Avec Aurélie Van Hoye, Maître de conférences à l’Université de Lorraine, Benjamin Tezier, post doctorant et Kevin Barros, doctorant, au sein du laboratoire INSPIIRE (Inserm, UL).

Dans un cadre détendu, on vous propose de réfléchir à la manière dont l’environnement, l’organisation et les activités des clubs de sport influencent la santé de chacun et chacune. À partir des résultats de la recherche et de vos témoignages, discutez de ce qui pourrait faire du club un lieu 100% bénéfique ! Pour les adultes.Adultes

0 EUR.

Le Saint-Mac 28 Rue Notre-Dame

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

