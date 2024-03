Rencontre-débat: eau et changement climatique Médiathèque municipale Senlis Senlis, vendredi 15 mars 2024.

Rencontre-débat: eau et changement climatique Pour une gestion plus durable de nos ressources Vendredi 15 mars, 18h00 Médiathèque municipale Senlis Gratuit. Sur inscription à partir du 23 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T18:00:00+01:00 – 2024-03-15T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T18:00:00+01:00 – 2024-03-15T19:30:00+01:00

Le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (S.I.S.N). regroupe les 51 communes du bassin versant de la Nonette afin de protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques du territoire. Il exerce la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et assure la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, son suivi et son animation.

Le SISN mène des actions phares dans un objectif de protection de la ressource en eau et de lutte contre le changement climatique. Inondations, sécheresses, canicules, tempêtes, grêles… Ces événements intenses de plus en plus fréquents sont bien la conséquence du changement climatique sur notre territoire. L’eau y est centrale. Découvrez les impacts de ce changement et comment une gestion plus durable de nos ressources en eau peut nous aider à lutter contre ces changements climatiques.

Médiathèque municipale Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 04 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}]